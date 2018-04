Primo titolo per l'era Visentin del Treviso Calcio: la Juniores è Campione Regionale

TREVISO La squadra Juniores dell’A.C.D.Treviso è campione regionale. Questo il verdetto del girone F che a due giornate dal termine consacra la squadra di mister Andrea Teodori nel podio più alto della classifica. Una cavalcata iniziata quest’inverno dove il Treviso si è piazzato in testa alla classifica dopo una lunga rincorsa nei confronti del Ponzano e da li non è più sceso e a due turni dal termine del torneo è così arrivato il conforto della matematica nella sfida contro il Conegliano, sconfitto grazie ad una zampata di Leone che ha sancito definitivamente il verdetto finale.

"Un bravo va a tutti quanti, a partire da Mr. Teodori, Mr. Salmaso e Mr. Salviato che hanno costruito questa squadra vincente. Un eccezionale va a tutta la rosa, che ha messo in campo tecnica, cuore, grinta determinazione e ha ottenuto un obiettivo che nessuno avrebbe pronosticato dopo le annate precedenti - fa sapere la società - Si sprecano poi i complimenti anche al Presidente Luca Visentin, in panchina con i ragazzi, a soffrire ma alla fine ad esultare, emozionato, commosso e che merita questo successo. Una meta importante che rilancia il settore giovanile dell’A.C.D.Treviso, come era tra l’altro stato richiesto dalle istituzioni dopo anni di buio pesto".

A.C.D.TREVISO-CONEGLIANO 1-0

Marcatori: Leone all’80’

A.C.D.TREVISO: Niero, Caradonna, Visentin, Codato (70′ Scomparin), Francesconi (85’Masutti), Scroccaro, Leone (81’Gallina) ,Cremonese, Forato (76’Romano), Fantinato, Casarin. All: Teodori. A disp: Franco e Arnautu.

Note: Spettatori 150 circa. Angoli 5 a 1 per il Treviso. Recupero 0’pt, 3’st.

Con questo filmato vogliamo ripercorrere la sfida contro il Conegliano che ha deciso l’esito finale del torneo e la festa finale con le impressioni a caldo del Presidente Luca Visentin, di mister Teodori e di alcuni protagonisti della stagione.