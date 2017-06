Rivoluzione Treviso Calcio: due nuovi innesti per l'organigramma societario del club

TREVISO Continua anche in questi giorni di festa il grande cambiamento societario del Treviso Calcio in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore infatti è stato scelto il nuovo segretario generale della squadra: si tratta di Matteo Settimo, il più giovane elemento dell'organigramma societario. Classe 1995, nato a Venezia il 14 agosto, nonostante la giovane età, il suo curriculum e la sua preparazione sono una garanzia. Sempre aggiornatissimo al passo con i tempi e con tanti corsi di aggiornamento, la grande passione per l'informatica e la legislazione sportiva fanno di lui un componente societario molto preparato e competente.

Fortemente voluto dal consulente di mercato Silvano Blanditi, Matteo già la scorsa stagione, aveva collaborato con l'A.C.D. da esterno in concomitanza con l'insediamento della famiglia Visentin nel capoluogo. Grazie alla notevole conoscenza della materia, oltre a regolarizzare i tesseramenti, è stato determinante sbrogliando abilmente diversi cavilli che avrebbero rischiato di gravare ulteriormente sulla società biancoceleste che ha concluso il campionato senza intoppi a livello di giustizia sportiva. Da oggi Matteo Settimo, è totalmente operativo esclusivamente per la squadra trevigiana che inserisce nel suo organigramma un elemento giovane,moderno e al passo con i tempi.

Il Treviso avrà anche il suo Supporter Liaison Officer (SLO) e questo compito è stato affidato a Stefano Stene Ali, ritornato quest'anno ad esser il responsabile dell'area comunicazione e addetto stampa della società. Lo Slo, in pratica, è l'addetto alle relazioni con i tifosi e grazie a questa figura verranno anche organizzati degli incontri periodici in modo che ci sia sempre un filo diretto tra la società e i supporters e soprattutto tanta trasparenza che ultimamente è venuta meno. Tutto ciò strutturato perchè i tifosi e i clubs organizzati del Treviso meritano rispetto, sono da categorie superiori e come tali devono esser trattati. In questo modo la società vuol soprattutto evitare che sorgano spiacevoli malintesi ed eventuali voci fasulle che allontanino la gente dalla realtà biancoceleste.