Treviso basket: ecco il calendario, domenica 7 ottobre l'esordio al Palaverde con Ferrara

TREVISO Sono stati diramati dalla FIP i calendari della stagione 2018/19 della Serie A2. Esordio davanti al proprio pubblico per la De’Longhi Treviso Basket che sarà impegnata al Palaverde domenica 7 ottobre (ore 18.00) contro la Bondi Ferrara dello scudettato under 20 TVB Lorenzo De Zardo, ora in prestito alla formazione estense. Come già avvenuto nella passata stagione, la prima trasferta stagionale di TVB sarà a Piacenza, ma quest’anno ad ospitare la De’Longhi ci sarà la neo promossa Bakery Piacenza. Il big match casalingo della terza giornata sarà contro la Fortitudo Bologna di Fantinelli, che anticipa i due appuntamenti esterni consecutivi contro Cagliari (mercoledì 24 ottobre, ore 20.30) e Cento. Il Derby con l’ambiziosa Verona sarà alla sesta giornata il 4 novembre al Palaverde; seguirà poi la trasferta a Mantova e l’appuntamento in casa contro la Termoforgia Jesi. Il 25 novembre la formazione di coach Menetti sarà impegnata in terra marchigiana, contro la Poderosa Montegranaro e per la prima volta dopo quattro anni, troverà come avversario Matteo Negri. Il mese di dicembre inizierà con le due sfide casalinghe contro Imola e Forlì che anticiperanno la trasferta contro gli Sharks di Roseto. L’antivigilia di Natale, Antonutti e compagni scenderanno in campo per il secondo doppio appuntamento consecutivo al Palaverde, contro Ravenna e Assigeco Piacenza. Il girone d’andata si chiuderà poi come da tradizione nel giorno della Befana, contro la temibile G.S.A Udine.

1° giornata: De’Longhi TVB – Bondi Ferrara (andata domenica 7/10 -ritorno 13/1)

2° giornata: Pallacanestro Piacentina- De’ Longhi TVB (andata 14/10 -ritorno 20/1)

3° giornata: De’ Longhi TVB – Fortitudo Bologna (andata 21/10 -ritorno 27/1)

4° giornata: Dinamo Academy Cagliari – De’ Longhi TVB (andata merc. 24/10-ritorno merc. 30/1)

5° giornata: Benedetto Cento – De’ Longhi TVB (andata 28/10 -ritorno 3/2)

6° giornata: De’ Longhi TVB – Tezenis Verona (andata 4/11-ritorno 10/2)

7° giornata: Pompea Mantova – De’ Longhi TVB (andata 11/11-ritorno 17/2)

8° giornata: De’ Longhi TVB – Termoforgia Jesi (andata 18/11-ritorno 24/2)

9° giornata: Extralight Montegranaro De’ Longhi TVB (andata 25/11-ritorno 10/3)

10° giornata: De’ Longhi TVB- Andrea Costa Imola (andata 2/12-ritorno 17/3)

11° giornata: De’ Longhi TVB – Unieuro Forlì (andata 9/12-ritorno 24/3)

12° giornata: Roseto Sharks – De’ Longhi TVB (andata 16/12-ritorno 31/3)

13° giornata: De’ Longhi TVB – Orasì Ravenna (andata 23/12-ritorno 7/4)

14° giornata: De’ Longhi TVB – Assigeco Piacenza (andata 30/12-ritorno 14/4)

15° giornata: G.S.A. Udine – De’ Longhi TVB (andata 6/1-ritorno 20/4)