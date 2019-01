Dopo Bologna la De Longhi punta sulla "cura" Palaverde: arrivano Cagliari e Cento

Assorbita la sconfitta di ieri a Bologna, la De' Longhi Treviso Basket avrà due buone occasioni di riscatto in questa settimana che presenta due sfide consecutive tra le mura amiche del Palaverde. Si inizia dopodomani, mercoledì 30 gennaio alle 20.30 per la 19° giornata con la sfida alla Hertz Cagliari, il bis domenica 3 febbraio alle 18.00 per la 20° giornata con la Baltur Cento.

Prevendite: punti vendita Wind Sperotto (Treviso Corso del Popolo e P.za San Vito, Silea-Emisfero, Conegliano Via XI Febbraio), 3Store di Treviso Via Nino Bixio, Elettrodomestici Zanatta a Camalò. Vendita on line fino alle 12.00 del giorno di gara su www.trevisobasket.it, sezione biglietteria. Botteghini del Palaverde aperti un'ora e trenta minuti prima dell'inizio partita.

TELENORDEST Domani, martedì, alle 21.00 su TeleNordest (canale 19 ddt) la differita integrale di Lavoropiù Bologna - De' Longhi TVB giocata domenica.