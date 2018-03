Da Treviso a Hvar per la sicurezza stradale: ecco la nuova avventura di due trevigiani

PREGANZIOL Nicola Zambon e Francesco Bison sono due amici trevigiani uniti dalla passione per il ciclismo e dall’amore per i viaggi. Ciclisti per passione nei team Cicli Zerotino e Mem Racing Team, entrambi sono impegnati in progetti a favore della sicurezza stradale nei loro comuni, Roncade e Preganziol, appoggiati dall’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI) guidata da Cristiano Salvato.

Dopo il loro ultimo viaggio Treviso-Parigi, giovedì ripartiranno per una nuova avventura da Treviso all’isola croata di Hvar, che lo scorso inverno ha ospitato il ritiro della Bahrain Merida di Vincenzo Nibali. La meta finale sarà raggiunta lunedì 19 marzo dopo 5 giorni in sella in cui i due amici pedaleranno per un totale di 1.000 km e 10.000 mt dislivello.

In colloborazione con 2 bike travel company, la croata Hvar Life di Massimo Monachesi e Riccardo Kuhar e l’americana Tour.Live.Cycle di Matt Simpson, i partecipanti al viaggio cicloturistico promuoveranno il territorio attraversato unitamente alla sicurezza stradale. Al viaggio parteciperà anche il giornalista americano Alex Crevar, che racconterà questa particolare corsa sulla rivista di fama mondiale National Geographic, l’avvocato padovano Francesco Grasselli e il custom bike designer Antonio Tabarin, conosciuto come Tonyspray. A completare la spedizione, ci sarà l’assistenza tecnica Maxonebike di Massimo Pavanetto e la fotografa Chiara Redaschi, la quale oltre ad essere responsabile del servizio fotografico scriverà un libro su quest’avventura. A tutti i partecipanti, buon viaggio!