Domenica al Palaverde match alle 12 con Montegranaro e festa per la coppa Italia

Domenica alle ore 12 (diretta su SportItalia) al Palaverde big match di Campionato per la 9° di ritorno del Girone Est con la sfida tra la De' Longhi Treviso (3° in classifica con 34 punti) e la Xl Extralight Montegranaro (2° con 38 punti). Prevendita già attiva nei punti vendita Wind Sperotto (Treviso, Silea Emisfero, Conegliano), 3Store (Treviso) e Elettrodomestici Zanatta (Camalò). Prevendita attiva anche on line su www.trevisobasket.it,sezione biglietteria, e nei punti vendita Viva Ticket.

Domenica nel prepartita la Coppa Italia vinta domenica a Porto San Giorgio verrà esposta a centrocampo e nell'intervallo campeggerà in Area Hospitality dove sarà possibile fare foto e selfie con il trofeo.