Il Veneto accoglie la nazionale femminile di basket di coach Crespi

TREVISO Quant’è bello l’Azzurro. Dopo aver colorato le notti di febbraio con la qualificazione Mondiali contro l’Olanda e aver appena salutato la Sperimentale, il Veneto è pronto ad accogliere la Nazionale femminile di coach Marco Crespi. Le Azzurre arriveranno sabato 11 agosto a Treviso, dove resteranno per una settimana di lavoro in Ghirada, prima di trasferirsi a Vicenza il 18 per la partita amichevole a Vicenza contro Wake Forest (il college di Elisa Penna, che poi si aggregherà alle Azzurre). «Diamo il benvenuto anche alla Nazionale femminile – dice il presidente del Comitato provinciale di Treviso, Filippo Borin – è un grande onore per Treviso poter ospitare le Azzurre. Si tratta del terzo appuntamento con la Nazionale per il nostro territorio dopo quello dello scorso febbraio e la recente visita della Sperimentale, e ciò non può che farci un enorme piacere. È la conferma che la Ghirada rappresenta un impianto di ottima qualità, e un punto di riferimento importante non solo per noi, ma per tutto il movimento. Inoltre saluto con piacere la nostra concittadina, Giorgia Sottana, trevigiana doc, che potrà tornare “a casa” per la prima volta indossando la maglia azzurra». Oltre a Giorgia Sottana, trevigiana cresciuta nella Marca, saranno in questo raduno ci saranno anche le padovane Caterina e Francesca Dotto e la bassanese Francesca Pan e le giocatrici delle società venete Valeria De Pretto, Gaia Gorini, Marcella Filippi, Martina Kacerik e Jasmine Keys. Da segnalare anche la presenza del preparatore fisico, Caterina Todeschini.

«Siamo entusiasti e felice di poter ospitare il raduno della Nazionale Femminile nella nostra regione – ha detto il presidente del Comitato Regionale, Fip Veneto, Roberto Nardi – si tratta di un piacevole ritorno dopo la gara disputata lo scorso inverno a San Martino di Lupari. È un’ulteriore conferma che in Veneto si lavora bene nell’ambito femminile. Un viatico importante per l’intero movimento e un’occasione per far conoscere il basket femminile. Permettetemi un paio di ringraziamenti: in primis agli organizzatori dell’amichevole in programma il 18 agosto a Vicenza, che dopo aver realizzato un grande torneo con la Nazionale sperimentale, sono riusciti a riportare il grande basket femminile a Vicenza. Un doveroso ringraziamento anche a Verde Sport e alla Ghirada per l’ospitalità. Alle nostre Azzurre, invece, un enorme in bocca al lupo affinchè questo raduno possa essere utile per gli impegni futuri che attendono la squadra di coach Crespi».

Il programma

11 agosto

Ore 18.00-20.30 Allenamento in Ghirada

12-17 agosto

Ore 9.30.12.00 Allenamento

Ore 18.00-20.30 Allenamento

18 agosto

Ore 20:30 Italia-Wake Forest University (Palazzetto dello Sport di Vicenza, via Goldoni 12)