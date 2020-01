Julio Velasco in visita al settore giovanile del volley Treviso

Grande attesa in casa Volley Treviso per la visita del direttore tecnico delle Nazionali maschili giovanili Julio Velasco, che venerdì 31 gennaio sarà a Treviso per un pomeriggio di confronto con lo staff trevigiano e per visionare da vicino gli atleti della società. Velasco, tornato in azzurro nello scorso luglio in qualità di direttore tecnico del settore giovanile nazionale, sta già lasciando la propria impronta introducendo nuove idee e progetti come il Club Italia Allargato, al quale a novembre hanno partecipato cinque atleti orogranata, e ridefinendo il Centro di Qualificazione Nazionale, con la nomina di nuovi referenti per le diverse aree d’Italia, tra i quali figura il direttore tecnico orogranata Michele Zanin.

La visita di venerdì prevede un incontro tra il prof. Velasco e lo staff trevigiano presso La Ghirada, al quale seguirà il suo intervento agli allenamenti dell’under 14 nella palestra del Liceo Scientifico Da Vinci, dell’under 16 alla Mantegna e infine dell’under 20 in Ghirada. Per lo staff di Volley Treviso, club che recentemente ha ricevuto dalla Fipav il Marchio di Qualità Oro, massimo riconoscimento per il lavoro svolto nel settore giovanile, sarà un’occasione di confronto e un’opportunità per capire meglio le idee che riguardano lo sviluppo dei nuovi progetti tecnici e gestionali proposti. Sabato Velasco proseguirà il suo tour in terra trevigiana assistendo alle gare del Trofeo La Piave, al quale parteciperanno le squadre U18 di alcuni dei club più blasonati d’Italia e dove avrà modo di vedere all’opera anche l’under 18 orogranata.