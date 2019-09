Silca Ultralite: bronzo tricolore nella Crono a squadre Junior femminile di triathlon

Nuovo appuntamento tricolore e nuova medaglia per Silca Ultralite Vittorio Veneto. Nel weekend appena concluso per la società vittoriese guidata dal presidente Aldo Zanetti è arrivata la medaglia di bronzo nel campionato italiano di crono a squadre di Sanremo: a conquistarla la squadra femminile Junior composta da Arianna Zanusso, Viola Pagotto e Beatrice Sant.

Settimo posto invece per la squadra Youth composta da Sofia Tonon, Matilde Dal Mas e Agnese Passone. La società trevigiana è dunque ancora una volta riuscita a farsi valere nell’agguerrito panorama italiano, dove si confronta con grossi squadroni provenienti da tutto il paese. Nella gara Junior, Zanusso, Pagotto e Sant sono riuscite a guadagnarsi la medaglia di bronzo, conducendo una buona gara e finendo, dopo le frazioni di nuoto, ciclismo e corsa, dietro a Minerva Roma e T41. Nella giornata di sabato buoni piazzamenti anche nella crono individuale valida come ultima prova della Coppa Italia per le sei triathlete vittoriesi e anche per i compagni Giulia Secchi, Lucilla Longo, Pietro De Pizzol e Simone Zoppas. «È stata una trasferta non semplicissima, ma che, ancora una volta, ci ha regalato una medaglia tricolore – commenta il presidente Zanetti – siamo contenti per questo bronzo, che le nostre ragazze Junior hanno conquistato tirando fuori le unghie. A livello individuale, abbiamo brillato meno che in altre occasioni, ma tutti si sono impegnati al meglio e hanno fatto un’importante esperienza nazionale che sarà utile per il prosieguo della loro “carriera” sportiva e della loro crescita personale».

Alcuni atleti Silca, domenica, sono stati chiamati a indossare il body della rappresentativa veneta per il Trofeo delle Regioni a staffetta 2+2. Pagotto, con il Veneto B, ha sfiorato il podio, finendo quarta. Decimo posto per la rappresentativa, categoria Ragazzi, di cui hanno fatto parte Longo, De Pizzol e Secchi. Per Dal Mas e Tonon diciassettesima posizione tra le Youth (Agnese Passone è stata impegnata in un’altra formazione veneta). Domenica a Jesolo, nell’Ocean Lava Triathlon Sprint Ligerman, vittoria per Erica Mazzer, già campionessa italiana nelle categorie giovanili, in una delle prime gare dopo un lungo stop per problemi fisici. Il prossimo weekend gli under 23 Federico Pagotto e Federico Spinazzè saranno in gara nel campionato italiano di triathlon sprint di Lignano Sabbiadoro - il primo con il pettorale numero 1, il secondo con il numero 14 - assieme alle compagne di squadra Erica Mazzer, Viola Pagotto e Arianna Zanusso. Per le categorie dei più piccoli invece ci sarà la conclusione della stagione con la Coppa Veneto a Roana domenica 6 ottobre.