Basket, la De' Longhi TVB saluta Andrea Dotto

TREVISO Si separano da oggi le strade professionali della De' Longhi Treviso Basket e del Preparatore Fisico Andrea Dotto, che ha fatto parte del gruppo di lavoro di TVB fin dall'inizio della storia del club. La società trevigiana ringrazia Andrea per l’impegno, la professionalità e la qualità di lavoro dimostrate in tutti questi sei anni, in cui è stato un importante punto di riferimento all'interno dello staff tecnico, seguendo lo sviluppo fisico della squadra e dei singoli giocatori. TVB augura ad Andrea un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale.

Nel frattempo proseguono le convocazioni in azzurro per i "baby" del Settore Giovanile della De' Longhi Solid World Treviso Basket: la Nazionale Under 15 ha chiamato Davide Poser per un raduno a Roma dal 6 al 10 luglio propedeutico al Torneo dell'Amicizia di Troyes, in Francia (11-15 luglio). In Nazionale Under 16 convocazione al raduno di Roma (8/17 luglio) per Leonardo Bettiol, con Matteo Nardin riserva a casa.