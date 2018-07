La società Union Bremas non è solo fucina per lo sport, ma anche di eccellenze scolastiche

BREDA DI PIAVE Anche quest’anno per le atlete dell'Union Bremas arrivano tanti bei voti, ben sei "Dieci" e addirittura due "Dieci e lode": questo il responso degli esami di maturità nella secondaria di primo grado. Il G.M. della società Valter Toniolo (promotore del progetto con la Pomi' Casalmaggiore): "Siamo molto orgogliosi del nostro progetto, sicuramente questi atleti hanno dato una palese risposta a chi dice che lo sport toglie energie e tempo alla scuola. Queste sono solo scuse per chi non riesce ad organizzare bene la propria vita".

"Complimenti quindi a Giulia Girotto e Christian Gnes (VTC) per il dieci e lode...ad Aurora Causin, Bianca Pasqualin, Elisabetta Chiappetta ed Aurora Zarabara per il dieci..e complimenti alle altre leonesse che sono state promosse con i nove e gli otto! La nostra società da alcuni anni premia tutti gli atleti che si sono distinti nell’ambito scolastico e, se pensiamo che questi ragazzi fanno anche pochissime assenze agli allenamenti, siamo ancora più felici di elogiarli" commentano soddisfatti i Presidenti Santin-Balzano.

