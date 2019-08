Villorba Rugby, presi un mediano d'apertura e un tallonatore: ecco Pavin e Zanatta

Il Villorba Rugby registra due nuovi arrivi capaci di dare spessore ai rispettivi reparti ribadendo così l'intenzione di rinforzare la formazione maschile per puntare quest'anno alla promozione in serie A. Approda in gialloblu Tommaso Pavin, 22 anni, che appartiene alla celebre dinastia dei Pavin. Il figlio di Mario, che ha 22 anni, ha disputato lo scorso campionato nel Rugby Riviera a Mira e vanta una positiva militanza nelle file della Tarvisium con la quale ha esordito in serie A a soli 17 anni. Il suo innesto rinfoltirà i ranghi nel ruolo di mediano di apertura, coperto lo scorso campionato da Ludovico Banzato, Francesco Barella, Tommaso Fiacchi e Tobia Volontè. Lungo l'asse Treviso – Villorba si è poi sviluppato l'accordo tra la Benetton e la società villorbese con la cessione di Pierantonio Zanatta, tallonatore classe 2000, che porta alla corte di Mazzariol e Giazzon ottimo bagaglio tecnico e molta grinta, oltre con sé la speranza di trovare nel Villorba l'occasione giusta per mettersi in luce. Sul fronte femminile lo scudetto appuntato sulle nuove maglie della Barattin e compagne (che non saranno più “targate” Iniziative) attrae (anche se con trattative ancora sommerse) molte giocatrici che hanno chiesto di poter ottenere il nullaosta per Villorba. Sul fronte delle uscite è stata ratificata quella per limiti di età di Sara Geromel: la prima linea 34enne entrerà comunque a far parte della appassionata schiera di accompagnatori delle “ricce”.