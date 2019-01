Conegliano ospita la Volleyball National League: gli abbonamenti vanno a ruba

Si può definire una vera "febbre azzurra" quella che si sta sviluppando per la Volleyball Nations League di Conegliano. A cinque giorni dall'apertura della biglietteria per l'evento internazionale che si terrà a fine maggio alla Zoppas Arena sono più di 300 gli abbonamenti emessi dagli organizzatori che si dichiarano stupiti dei numeri raggiunti.

«E' un risultato strepitoso - afferma il consigliere Claudio Busato che si sta occupando dell'organizzazione della manifestazione - soprattutto considerando che devono ancora partire tutte le nostre iniziative promozionali per l'evento. Va detto che De Gennaro e le sue compagne, nel territorio, attirano sempre un gran numero di appassionati che abitualmente le possono veder giocare nel campionato femminile, ma sicuramente non ci aspettavamo un risultato di questo tipo che ci fa ben sperare per il successo della manifestazione». Il primo acquisto è stato effettuato una manciata di secondi dopo l'apertura delle casse. Il signor Armando Pincin, infatti, si è aggiudicato il primato di sottoscrizione della tessera e per questo verrà premiato dal comitato organizzatore con un riconoscimento consegnato dalle atlete azzurre durante la prima gara di Vnl. Ma Pincin non è stato l'unico, la vendita dei biglietti infatti si è spinta fino in territorio marchigiano con diversi supporters che hanno sottoscritto un abbonamento per questa tre giorni di gare davvero stellare.

«Stiamo lavorando - continua Busato - per allestire delle iniziative collegate all'evento che facciano vivere una città accogliente ed azzurra ai supporters che la raggiungeranno. È proprio per questo che abbiamo creato l'hashtag #coneglianoazzurra. Vogliamo che a Conegliano chiunque sia a conoscenza che giocherà la Nazionale azzurra femminile a fine maggio. Cercheremo di convenzionare esercizi commerciali, dialogare con tutte le associazioni del territorio, strutturare partnership. Insomma, deve essere un evento sentito da tutti, una festa del volley. Infine - conclude Busato - il giorno dopo la conclusione dell'evento, nello stesso palazzetto dove fino a poche ore prima si è esibito il Top del Volley mondiale, organizzeremo la nostra festa delle premiazioni dando la possibilità a circa 50 squadre del territorio, che verranno premiate perché eccellenti in qualche categoria giovanile nella stagione appena conclusa, di vivere l'emozione di un palazzetto allestito per la Volleyball Nations League che non è certo una avvenimento che gli capiterà facilmente nel futuro della propria vita».