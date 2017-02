La Zalf-Fior conquista il suo primo podio stagionale grazie a Michael Bresciani

CASTELFRANCO VENETO A conquistare il primo podio targato 2017 della Zalf Euromobil Désirée Fior è stato Michael Bresciani che a Castello Roganzuolo ha concluso lo sprint decisivo con un'ottima terza piazza.

Il piazzamento del velocista mantovano classe 1994 è il più importante dell'intero weekend per i ragazzi diretti dai ds Ilario Contessa, Gianni Faresin e Luciano Rui che si sono distinti per generosità e coraggio. Presenti in tutte le fughe che hanno caratterizzato le prime uscite stagionali, gli atleti in casacca bianco-rosso-verde erano già riusciti a centrare ieri a San Michele di Piave un quarto posto con il giovane Moreno Marchetti. "E' stato un avvio di stagione che ha visto prevalere i team con più gare nelle gambe. Per quanto ci riguarda avevamo programmato un avvio di stagione "soft" per consentire ai nostri atleti una crescita di forma graduale: la squadra ha offerto comunque delle buone prove e i piazzamenti di Marchetti e Bresciani sono lì a testimoniarlo" ha commentato il team manager Luciano Rui. "Ora avremo a disposizione una settimana per rifinire ulteriormente la preparazione e presentarci domenica prossima con ancora maggior determinazione e brillantezza". Domenica prossima, la Zalf Euromobil Désirée Fior sarà in gara sui circuiti di Mareno di Piave e Belricetto (Ra).