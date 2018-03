Valeria Genova: "Io di Treviso, ho scelto Napoli come città del cuore contro i clichè"

NAPOLI Nell'estate del 2017 un suo post su Facebook ha raccolto 60mila like. Lei è Valeria Genova di Treviso e il post in questione era un saluto e un ringraziamento a Napoli, città in cui si era trovata a vivere per seguire il marito. "Quando sono arrivata nel 2015 ero intimorita dai luoghi comuni che avvolgono questa città - racconta Valeria, ospite di NapoliTalk ( rubrica prodotta dai colleghi di Napolitoday ) - Ma ci ho messo poco per capire che la rappresentazione mediatica di Napoli non ha nulla a che vedere con la realtà".

E quelle parole hanno fatto talmente rumore che il sindaco Luigi de Magistris ha premiato Valeria con la medaglia della città: "Non mi aspettavo tutto quel clamore. Napoli è una città che accoglie, con il fascino di mille contrapposizioni. Un fascino che non ho trovato in nessuna città in cui ho vissuto".

Valeria Genova ha deciso di scrivere un libro, "Napoli amore mio", in cui racconta in forma di diario la sua esperienza nel capoluogo campano.