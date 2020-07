Nuova sede per l'Avis di Villorba: appello a tutti i donatori

La sezione Avis di Villorba Onlus ha traslocato nella nuova sede al civico 6 della Galleria di Piazza Umberto I a Carità nei locali concessi a titolo esclusivo dal Comune di Villorba. Il presidente della sezione, Domenico Rottari, al termine della messa in funzione della nuova sede, ha desiderato ringraziare l'amministrazione comunale per gli spazi assegnati e tutti i volontari che senza sosta collaborano nella gestione delle attività di routine o di supporto, come, ad esempio, quella del trasloco della sede.

«Inoltre - ha detto Domenico Rottari - vorrei ricordare che il bisogno di sangue non va in vacanza e invito tutti i donatori a prenotare la donazione prima delle ferie al distretto sanitario di Villorba nelle domeniche dedicate alla donazione e al centro trasfusionale di Treviso tutti i giorni dalle 8 alle 10:30 (prenotazione allo 0422/405077)». La Giunta di Villorba aveva già deliberato alla fine dello scorso gennaio la concessione ad associazioni, sindacati e gruppi consiliari di alcuni locali comunali in via continuativa per il 2020, ma il periodo di chiusura forzata legato all’emergenza Covid-19 aveva rallentato traslochi o attività delle associazioni. «Finalmente - ha concluso Francesco Soligo, assessore al Sociale e all'Istruzione - riprende forza il nostro favore e sostegno alla base associativa che opera nel Comune con il compito di concorrere sia alla gestione di servizi pubblici nei settori dell’assistenza, istruzione, cultura, sport, tempo libero, sia alla promozione e alla valorizzazione del territorio in tutte le sue forme».