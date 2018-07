Opera omnia organistica di J.S.Bach – 2° concerto

ASOLO All’organo “Callido-Malvestio” del Duomo si esibirà l’organista Luciano Carbone con l’esecuzione integrale di tutti i concerti che Bach ha trascritto per l’organo su musiche non sue ma di altri autori. Sei sono quelli per l’organo e sono stati tutti catalogati da Wolfgang Schmieder dal BWV 592 al 597. I brani originali sono di Antonio Vivaldi, del principe Johann Ernst Sachsen-Weimar e di un anonimo. È musica di grande fascino e bellezza inventiva che ben rappresenta il mondo settecentesco di matrice italiana.

Bach ne trascrisse ben 22, di cui 16 per il clavicembalo. Il periodo di queste trascrizioni è stato individuato fra il 1713 e il 1717 quando il quasi trentenne Bach era al servizio presso la Corte di Weimar. La musica italiana era la gran moda del Settecento e molti compositori la studiavano e la trascrivevano. Programma interessante, pertanto, che ci offrirà uno spaccato del secolo dei lumi visto secondo la maestria e l’intuito musicale di un grande compositore come Johann Sebastian Bach. L’organista Luciano Carbone, dopo essersi brillantemente diplomato in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Brescia nella Classe del Maestro Giorgio Benati, sta ora seguendo il Biennio di specializzazione in Organo Antico sempre con il Maestro Benati al Conservatorio “Luca Marenzio”. È già molto attivo in sede concertistica (Verona, Cortina d’Ampezzo (BL), Cassino (FR), Udine, Predazzo (TN) e ovviamente a Brescia e provincia) e attualmente è organista alla Collegiata di San Nazaro e Celso in Brescia.