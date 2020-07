Movida e assembramenti, multa da 400 euro: bar "Ae poste" a rischio chiusura

Assembramento e distrubo della quiete pubblica: il celebre bar "Ae Poste" è stato multato lo scorso fine settimana dai carabinieri di Mogliano Veneto. Tutto è partito dalla segnalazione di un residente che vive a pochi metri dal locale all'angolo tra via IV Novembre e via Trevisanato.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le forze dell'ordine erano già intervenute "Ae Poste" nelle scorse settimane per mettere fine a una rissa tra giovani. Gli assembramenti dell'ultimo weekend sono stati però la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al titolare del locale è stata fatta una multa di 400 euro. L'episodio, inoltre, è stato segnalato dai carabinieri alla Prefettura di Treviso che sta valutando in queste ore se disporre la sospensione (chiusura) di 5 giorni dell'attività, come già successo per alcuni locali del centro di Treviso che non avevano fatto rispettare l'ordinanza contro il consumo di alcolici fuori dai plateatici. Alla multa e all'eventuale provvedimento della Prefettura, si è già aggiunta, intanto, la chiusura serale del parcheggio vicino al bar, disposta dal sindaco Davide Bortolato su richiesta dei residenti che si erano lamentati per i rumori molesti che arrivavano dall'area di sosta dopo che i giovani erano usciti dal bar. Locale e Comune sarebbero in trattative per trovare un accordo in modo da evitare che episodi simili tornino a verificarsi nelle prossime serate.