Breda di Piave: il saluto alla preside Milena Dai Prà

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha salutato Milena Dai Prà, preside “reggente” dell’Istituto Comprensivo di Breda dal 2017 che va in pensione. La nuova preside, la professoressa Doriana Renno, prenderà servizio lunedì 2 settembre

«Ringraziamo la presidente reggente Milena Dai Prà per l’ottimo lavoro fatto sinora, così come ringraziamo tutto il corpo docente e di servizio delle nostre scuole -spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave- perché ogni giorno lavorano per i nostri ragazzi e ragazze, per il futuro di Breda. A lei auguriamo il meglio, in attesa ora di conoscere la nuova preside Doriana Renno con la quale confidiamo di instaurare un rapporti di fiducia e collaborazione come quello avuto sinora».