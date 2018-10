Breda di Piave: il Comune invita i cittadini di Saletto e San Bartolomeo a salire nei piani alti

Visto il perdurare delle condizioni metereologiche avverse e l’attesa piena del Piave, il Comune di Breda di Piave ha invitato tutta la popolazione rivierasca delle località Saletto e San Bartolomeo a salire nei piani alti delle proprie abitazioni almeno sino a quando l’allerta non sarà cessata. Contemporaneamente, ha prolungato la chiusura di palestre e impianti sportivi anche per tutta la giornata odierna, il tutto in accordo con l’ordinanza della Prefettura riguardo la chiusura delle scuole e le misure di sicurezza da tenere.

Lunedì notte il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto, aveva emesso l’ordinanza di evacuazione con effetto degli edifici ubicati in via Dei Casoni - civici pari - via Delle Grave, via del Passo e via Molino Sega. Congiuntamente è stata allestita un’area di ricovero e accoglienza nella scuola dell’Infanzia di Vacil proprio a fianco della sede dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Breda di Piave che sono attivi giorno e notte per monitorare e fronteggiare l’emergenza.

Attualmente sono 38 le persone che hanno trascorso la notte in sicurezza e la struttura è aperta anche agli altri cittadini che non si sentono sicuri. «La situazione è costantemente monitorata – spiega Moreno Rossetto, tra i primi ad allestire il centro di accoglienza e costantemente sul territorio assieme alla Giunta e alla Protezione Civile per verificare la situazione del Piave – abbiamo predisposto la sala accoglienza e invitiamo le famiglie rivierasche a porre grande attenzione anche in base alle indicazioni della Prefettura. Ora attendiamo la piena attesa per mezzogiorno».

I numeri dell’emergenza per Breda di Piave:

- Sala operativa Protezione civile 0422600047

- Ufficio tecnico 0422600215