Vittorio Veneto ospita il concerto della storica fanfara Scattini

VITTORIO VENETO Sabato 12 maggio, alle ore 21, Piazza del Popolo farà da cornice all’esibizione della fanfara dei Bersaglieri “Scattini” di Bergamo. L’iniziativa, che rientra nel calendario delle celebrazioni vittoriesi legate al Centenario della Grande Guerra è inserita anche nel programma del 66° Raduno Nazionale dei fanti piumati “Piave 2018” in programma a San Donà di Piave dal 7 al 13 maggio.

La fanfara "Generale Arturo Scattini" è un complesso bandistico particolarmente apprezzato; è composto da 45 elementi che hanno rappresentato più volte - anche a livello internazionale - l'Associazione Nazionale Bersaglieri, esibendosi in paesi come gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, e l’Inghilterra. L’esamble è stata fondata a Bergamo nel 1990 per iniziativa del capo fanfara Virginio Del Prato, bersagliere e musicista. Il complesso musicale piumato ha iniziato la sua storia con un organico di 15 Bersaglieri, sino a raggiungere i 40 componenti attuali. In quasi trent’anni di attività, la “Scattini” ha riscosso un crescente successo nelle strade, nelle piazze e nei teatri di varie città di tutta Italia, suonando spesso - come abbiamo visto - anche all'estero. L’attività della fanfara “Scattini” comprende da sempre - oltre ad un continuo esercizio con gli strumenti musicali - anche un intenso programma di addestramento formale, che rende il gruppo idoneo a far fronte a tutti gli impegni di carattere civile e militare. Il repertorio è vasto e spazia da arrangiamenti personalizzati a brani di musica leggera, passando per l’opera, il folk e il jazz. In caso di maltempo l’esibizione si terrà presso il Teatro Da Ponte.