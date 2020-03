Coronavirus nella Marca: l'Ulss 2 assume 79 persone di cui 28 a tempo indeterminato

«In questa emergenza, dolorosa ed estenuante, nella nostra Ulss ognuno sta facendo la propria parte, in prima linea, senza mai tirarsi indietro. Dagli assistenti socio sanitari ai medici, dagli infermieri al personale amministrativo tutto». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2 Marca trevigiana con queste parole intende ringraziare tutto il suo valoroso personale ed in particolare accendere il riflettore anche su quello amministrativo che in questi giorni è stato impegnato in una corsa da primato alle assunzioni. L'Ulss 2 ha assunto, a vario titolo, tra tempi indeterminati, determinati e altri contratti, ben 79 figure professionali: 7 medici, 18 infermieri, 52 Oss e 2 in altri ruoli. Tra tutti questi ben 28 sono state le assunzioni a tempo indeterminato.

