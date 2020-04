Coronavirus: a Villorba consegnati 1.230 buoni alimentari e tante mascherine

“Il Comune di Villorba - spiega Francesco Soligo, assessore al Sociale - ha ricevuto per il momento 130 domande per la concessione di buoni spesa ai nuclei familiari e ai cittadini che li richiedano. Dopo le prime verifiche, ne sono sono già stati assegnati 1.230 da 10 euro ciascuno a 47 famiglie. Gli uffici prima di concedere i buoni operano attente verifiche che hanno permesso anche di individuare, con dispiacere e disappunto, più di qualche nucleo familiare a cui il supporto non era assolutamente dovuto”. “L’importo del buono spesa - ricorda Soligo - è una tantum, segue un’articolata priorità nell’individuare gli aventi diritto ed è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 2 persone fino a 300 Euro; da 3 a 4 persone fino a 400 Euro, 5 o più persone fino a 500 Euro)”.

“I buoni spesa sono validi esclusivamente per acquisti di generi alimentari o di beni di prima necessità e vanno consumati entro il 31 maggio 2020. Le spese potranno essere effettuate negli esercizi più vicini a casa convenzionati con il Comune il cui elenco è stato fornito alle famiglie insieme con i buoni ed è visibile sia sul sito ufficiale sia sulla Pagina Social dell’Ente”. “Vorrei ricordare che in parallelo alla consegna porta a porta dei dispositivi filtranti a tutti i cittadini del nostro Comune, grazie al collaudato sistema di volontariato abbiamo mantenuto attivi in questo periodo emergenziale, sempre a tutela delle fasce più deboli (dagli over 65 in difficoltà, al mondo della disabilità) la consegna dei pasti a domicilio, il trasporto delle urgenze, e attivato un nuovo servizio di consegna a domicilio di spesa alimentare e di farmaci che al momento aiuta oltre 30 persone più volte alla settimana. Il monitoraggio su situazioni di marginalità è quindi costante e garantito dagli assistenti sociali e dalla Giunta che sono in collegamento con Caritas, Parroci e con le realtà associative che si occupano di chi ha bisogno di aiuto per intercettarne bisogni ed emergenze”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In chiusura, Francesco Soligo ha desiderato ringraziare sia le aziende che hanno donato migliaia di sacchetti per imbustare le mascherine (La boutique di Massimo di Villorba, Latteria Sant’An- drea, Famila di Strada della Repubblica e Panorama di Castrette), sia uno ad uno i volontari di Vivere Insieme (Paolo Bonaldo, Vally Pasqualin, Placida Donadi, Gianni Pizzolotto, Valerio Bredariol, Natalino Baldasso, Ulisse Romanello, Fiorenza Bovolato, Renato Franzoso, Sandra Zambon, Angelo Vio, Leonardo Pozzobon, Angelo Casteler, Bruno Paronetto, Ivano Beraldo, Claudio Piccin); degli Alpini (Remo Trevisan, Alvaro Mariotto, Roberto Premier, Francesco Nardi, Ilario Dussin, Paolo Lazzari, Tairo Bredariol, Valeriano Gagno, Giancarlo Zanatta, Eugenio Naples, Francesco Zanatta, Pierluigi Zambon, Paolo Santamaria, Marco Gastadello, Davide Piccoli, Giancarlo Benetton, Antonio Fedrigo, Nicola Benetton); dell’ Amministrazione Comunale (Marco Serena, Riccardo Gagno, Barbara Hass, Dario Galiazzo, Silvia Barbisan, Marina Carron, Alessandro Dussin); dell’ Avis (Domenico Rottari, Lucia Rodighiero, Marina Zambon, Giovannina Zambon, Andre Andreacchio, Claudio Botteon, Paolo Daniele, Maurizio Trevisan, Alessandro Zanatta); i volontari che si sono aggregati man mano (Sauro Tavella, Damiano Tavella, Eddy Sartorato, Gianluca Sacilotto, Sandra Milani, Federico Da Re, Silvano Filippetto Gallina, Maurizio Saltini, Massimo Reato, Sha Visan, Roberto Sartor, Lorenzo Borsato, Francesca Azzolini, Nicoletta Bortolozzo); e l’Auser Villorba (Ermenegildo Milani, Vittorino Bettio, Orlando Borghetto).