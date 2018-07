Foodracers coinvolge gli utenti per scegliere le prossime città dove aprire

TREVISO Da un’analisi Coldiretti emerge che l’8% degli italiani, pari a circa 4,4 milioni di persone prevalentemente nella fascia di età 25/34 anni, ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi di food delivery. Lo squilibrio però che sottolinea Coldiretti riguarda la copertura delle grandi città in cui proliferano servizi di questo genere, rispetto alle periferie, dove l’offerta è più ridotta. L’obiettivo di colmare questa carenza è quello di Foodracers, la startup italiana e trevigiana che in soli due anni dalla costituzione ha già ottenuto una valutazione di 6 milioni di euro, continuando a registrare una crescita mensile del +10%. Foodracers ad oggi copre 25 città in 7 diverse Regioni in cui 807 Racers hanno già consegnato oltre 200.000 ordini.

Entro la fine dell’anno sono previste più di 10 nuove aperture e per coinvolgere gli utenti nella scelta delle prossime città, Foodracers sta lanciando sui suoi canali social un appello per capire quali sono i capoluoghi che più sentono la mancanza di un servizio di food delivery. “Noi di Foodracers non ci fermiamo mai, e presto arriveremo in tante nuove città! Voi dove vorreste trovarci? Fatecelo sapere, la vostra città potrebbe essere la prossima!”

I clienti di Foodracers continuano a crescere, solo da gennaio a giugno 2018 se ne contano 15.000 di nuovi, così come i Ristoranti che scelgono di legarsi a Foodracers con un rapporto di esclusiva e i Racers che ad oggi sono oltre 500. I Racers danno 3 giorni di disponibilità a settimana di media e la fascia più numerosa e più attiva è quella dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Alcuni numeri di Foodracers: Ordini ultimi 12 mesi: 140.000 / Clienti: 90.000 / Racers attivi: +500 / Ristoranti affiliati: 900 / 25 città servite, 80 entro il 2020 / Dipendenti: 18 / Fatturato negli ultimi 12 mesi: €560.000 (crescita rispetto al 2016: +93%) / Transato negli ultimi 12 mesi: 3.635.000€ (crescita mensile media ultimi 12 mesi +10%).

Foodracers.com è una piattaforma di food delivery nata per offrire un punto di incontro tra i cittadini che vorrebbero ricevere a casa i piatti dei ristoranti preferiti della zona, e una serie di Racers in grado di soddisfare le loro richieste attraverso un servizio di consegna di qualità. Foodracers è nata nel gennaio 2016 da un'idea di Andrea Carturan che vanta già l’avviamento di un'altra startup innovativa di food delivery di successo, Te-le-trasporto, di due suoi amici storici, Matteo Fabbrini e Francesco Poloniato, fondatori di Maikii, azienda leader nel settore dell'elettronica di consumo e di Luca Ferrari, che si è occupato dello sviluppo della piattaforma. Nel corso di numerosi viaggi in Italia e all’estero, Andrea si accorge della rapida diffusione che stanno avendo i servizi di consegna a domicilio, e realizza che in Italia queste attività si trovano solo nelle città metropolitane, lasciando scoperti la maggior parte dei capoluoghi. Si attiva subito e, con il supporto di un team esperto in logistica, programmazione web e un team commerciale competente, crea un sistema di delivery innovativo da subito apprezzato dai ristoranti più quotati e da grandi catene di ristorazione.