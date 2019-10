Incendio alla Sidernorio di Riese: «Aria inquinata solo vicino all'azienda»

Sabato 26 ottobre, alle ore 19,30, il dipartimento provinciale Arpav di Treviso è stato allertato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco per un incendio al magazzino della ditta Sidernorio in via G. Sarto a Riese Pio X. L’incendio è divampato nel centro abitato di Riese.

Il personale Arpav è giunto sul posto verso le ore 21, constatando che l’intervento dei vigili del fuoco aveva consentito di spegnere l’incendio. Il rogo ha interessato un magazzino in cui erano depositati materiali sia inerti che plastici utilizzati in edilizia. Nel corso dell’evento vi era alternanza di calma di vento e vento di debole intensità (0-0,2 m/s) di direzione variabile. Il personale Arpav ha provveduto a prelevare 4 campioni per la ricerca dei composti organici volatili in aria, il primo in via Sarto al perimetro dell’area in cui ricade il magazzino incendiato, il secondo sempre in via Sarto all'altezza del municipio di Riese, il terzo in direzione sud all'altezza del civico 9 di via Battisti e il quarto in direzione nord-est in corrispondenza del parcheggio dell’Istituto Comprensivo Statale di via Merry del Val. I risultati analitici hanno evidenziato la presenza in tracce dei composti toluene, etilbenzene e stirene solamente nel campione prelevato nell'area più prossima all'incendio, dando evidenza dell’evento acuto occorso; negli altri 3 campioni non è stata rilevata la presenza di inquinanti. Sono stati prelevati, sia nella serata di sabato che nella successiva mattinata di domenica, dei campioni per l’analisi dei principali microinquinanti organici; appena disponibili, nell'arco di 2-3 giorni.