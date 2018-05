All'IPSIA Galilei di Castelfranco nasce la proposta di corsi serali per adulti

CASTELFRANCO VENETO All'IPSIA Galilei nasce la proposta di Corsi serali per Adulti, una specie di "Polizza Lavorativa" o meglio Formativa gratuita per investire nel futuro imparando una nuova professione senza lasciare il vecchio/attuale lavoro. Negli Stati Uniti viene chiamata anche “Second Skilling” cioè “sviluppare nuove capacità necessarie a trovare una nuova occupazione, senza lasciare ancora il tuo vecchio lavoro".

Ciò facilita la formazione continua, per aiutare i lavoratori ad adattarsi a uno scenario in continuo movimento e cambiamento. Questo modello prevede quindi lo sviluppo di "seconde competenze" non legate all’occupazione attuale del dipendente, ma proiettate a quella che potrà essere la sua carriera futura semplicemente continuando a lavorare e contemporaneamente avendo uno sguardo al futuro e ai possibili scenari di sviluppo Il percorso serale per adulti prevede il raggiungimento di un Diploma statale di Tecnico della Manutenzione e Assistenza tecnica nell'area meccanica ed elettrico-elettronica figure professionali tanto ricercate e ambite dalle aziende del territorio.

Attualmente sono partire due classi (4AMS e 5AMS) con 44 studenti iscritti di età media di 28 anni (l'età del più anziano è 61 anni, mentre ci sono altri studenti frequentanti over 40). Quasi tutti lavorano, alcuni con contratti part time e i motivi per cui fanno il serale sono diversi: i più per avere nuove opportunità in campo lavorativo, altri per acquisire una formazione tecnica o arricchire la propria formazione in campo manutentivo dal momento che già lavorano nel settore, alcuni per ottenere il diploma e poter accedere all'Università.

I corsi sono suddivisi in primo biennio (classe 1° e 2° insieme) e secondo biennio (classe 3° e 4° insieme) ed infine il quinto anno. La programmazione dei corsi è in moduli con la possibilità di apprendimento a distanza via internet con invio dei materiali da parte dei docenti. Vengono riconosciuti i crediti formativi scolastici e lavorativi dello studente che danno diritto ad un percorso di studio individualizzato, e possono prevedere una durata minore di 5 anni e l'esonero di frequenza di alcune materie.

Orari corsi dal lunedì al Venerdi dalle 19.10 alle 23,30. Costi : gratuiti, c'è solo un contributo di iscrizione di circa 150 euro.