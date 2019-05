"Semplicemente senza patente", l'ultima parodia di Matteo Del Puppo

«Con questa parodia -ha scritto sulla sua pagina Facebook Matteo Del Puppo- voglio chiudere definitivamente il tema sul ritiro patente, non sono qui per farvi la morale,ne per divertirvi con la mia solita parodia ma voglio abbiate coscienza su cosa comporti mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Non sono astemio e sono il primo che quando si tratta di far festa alza il gomito, l'importante é essere consapevoli che guidare in quei momenti puó essere davvero pericoloso per se stessi e soprattutto per gli altri».