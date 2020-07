Lavorare tra la natura e gli animali: l'Oasi di Cervara cerca collaboratori per l'estate

Un'interessante proposta lavorativa per l'estate 2020, per passare del tempo a contatto con la natura, gli animali e il pubblico. Ecco quello che offre la bellissima Oasi di Cervara, riserva naturale di Quinto, per il prossimo mese di agosto. «Stiamo cercando uno o due collaboratori part-time, per il mese di agosto, per la gestione dell'accoglienza dei visitatori in biglietteria - scrive l'Oasi su Facebook - Se hai tra i 18 e i 25 anni, e abiti entro i 15 km dal parco, contattaci via WhatsApp al 3357097922». Insomma, un'esperienza unica nel suo genere per poter godere delle bellezze senza tempo dell'Oasi.

