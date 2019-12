Ordine al merito della Repubblica: premiati i trevigiani benemeriti

Si è svolta lunedì pomeriggio, 23 dicembre, alle ore 17.30 presso il Palazzo dei Trecento presieduta dal Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2019.

La solenne cerimonia è stata aperta dall’esecuzione dell’Inno nazionale cantato dal tenore Francesco Grollo, talento trevigiano, noto a livello internazionale. Dopo i saluti del Prefetto di Treviso, del Sindaco di Treviso Mario Conte, del Presidente della Provincia Stefano Marcon, alla presenza delle massime autorità civili e militari, 16 cittadini trevigiani hanno ricevuto il riconoscimento onorifico per l’impegno profuso, verso la Nazione, nel campo delle scienze, delle lettere, dell'economia, delle arti e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari o per meritevoli servizi prestati nelle carriere civili e militari. Nel corso della cerimonia, Il Prefetto Laganà ha voluto rivolgere un particolare pensiero alle Forze militari italiane impegnate all’estero, anche in questo periodo natalizio. Le consegne si sono concluse con il conferimento del riconoscimento di una Onorificenza Pontificia di Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme in favore di S.E. Nunzio Apostolico, Arcivescovo titolare della Diocesi di Oderzo, Mons. Alberto Bottari de Castello. La cerimonia, si è avvalsa della partecipazione e collaborazione dei ragazzi dell’associazione persone Down – sezione di Treviso, che hanno congedato i presenti con i loro speciali auguri per le imminenti festività.

I trevigiani premiati

Ufficiale Stefano Lecca, agente di commercio

Ufficiale Alberto Stocco, ristoratore

Ufficiale Graziano Perria, dirigente della Polizia di Stato

Cavaliere Alfonso Beninato, insegnante

Cavaliere Pier Alberto Mion, imprenditore

Cavaliere Bertilla Brunelli, impiegata

Cavaliere Bruno Porcellato, imprenditore

Cavaliere Graziano Tonon, viticoltore

Cavaliere Gianfranco Pivato, imprenditore

Cavaliere Bertilla Troietto, insegnante

Cavaliere Antonio Amatruda, ristoratore

Cavaliere Licio Dettori (Somalia), militare dell'Esercito italiano

Cavaliere Biagio Modica, dirigente medico

Cavaliere Graziano Vanin, vigile del fuoco

Cavaliere Generale Antonello Vespaziani, dirigente presso lo Stato Maggiore Esercito

Cavaliere Raffaele Calabrese, militare dell'Esercito italiano

Cavaliere Bruno Marcon, apicoltore