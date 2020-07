Malattia incurabile, il sorriso di mamma Paola si spegne a soli 45 anni

Gaiarine è in lutto per la scomparsa di Paola Luisotto, madre di famiglia che, ormai da sei lunghi anni, stava lottando contro un tumore maligno alla testa. Nelle scorse ore il suo sorriso si è spento a soli 45 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Paola era molto conosciuta a Gaiarine dove viveva con il marito Matteo Bolzan e il loro amato figlio Luca. Operaia e casalinga fino a quando le forze gliel'hanno consentito, Paola ha cercato di lottare fino all'ultimo contro la malattia nella speranza di riuscire a trovare una cura in grado di guarirla. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute erano peggiorate portandola al decesso in casa nella giornata di sabato 11 luglio. Donna solare e piena di carattere, amava dedicarsi al volontariato e, insieme alla mamma Genoveffa faceva parte del comitato organizzatore della sagra di San Rocco. I funerali saranno celebrati domani, martedì 14 luglio, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale San Tomaso di Gaiarine. Lunedì 13 luglio, alle ore 20, sarà invece recitato il Santo Rosario in sua memoria. Mamma Paola sarà sepolta nel cimitero di Gaiarine.