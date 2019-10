Arsenico e pesticidi nei laghi di Revine: «Dopo 2 anni nessun provvedimento»

«È inconcepibile che dopo oltre due anni che l’Arpav ha rilevato la presenza di arsenico e alti quantitativi di pesticidi nelle acque dei laghi di Revine nessuno ad oggi abbia fatto nulla. Si tratta dell’ennesimo caso in cui chi doveva controllare ha chiuso un occhio e chi doveva agire a tutela dei cittadini se n’è guardato bene» ad affermarlo è Sara Cunial, deputata del gruppo Misto.

«È bene ricordare che i Laghi di Revine sono in piena zona Docg – continua Cunial – e che secondo il Rapporto 2017 sullo stato delle Acque Superficiali del Veneto, la presenza di sostanze inquinanti è ormai oltre i limiti di quantificazione con conseguenze gravissime per la popolazione locale, bambini in primis, e per tutto il territorio. Stiamo parlando di Arsenico, Dimetomorf, Terbutilazina, Metalaxil, Metamitron e perfino del ‘vietatissimo’ DDT. La causa – afferma – è una e si chiama agricoltura intensiva, avvelenata, supportata da un’economia scriteriata a danno degli esseri viventi e del futuro di tutti. Succede qui come in ogni altro luogo in cui le monocolture si sono impadronite dei luoghi, rendendo sterile la terra e i cervelli. Usiamo la testa. È tempo di dire basta a questi metodi produttivi e tornare a produrre cibo sano. Perciò – conclude – mi unisco alle Mamme Revine Lago Stop Pesticidi e agli attivisti del Comitato marcia Stop Pesticidi, che ormai da tempo denunciano questa gravissima situazione e chiediamo agli enti preposti di vigilare e alle amministrazioni di fare il proprio lavoro per impedire che continui questo oltraggio alla vita»