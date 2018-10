Sernaglia della Battaglia, chiuso l'acceso al Piave ai curiosi

"L’Amministrazione comunale -si legge in una nota del Comune- sta monitorando il territorio alla luce delle abbondanti precipitazioni. Al momento, la circolazione stradale non presenta criticità: tutte le arterie sono percorribili. A titolo precauzionale sono stati chiusi a Falzè gli accessi diretti al fiume Piave e le Volpere per evitare l’afflusso di curiosi in aree potenzialmente pericolose. Il Piave rimane sotto stretta sorveglianza. La rete secondaria dei corsi d’acqua al momento non presenta problemi".