Condotta tranciata da un mezzo agricolo, una decina di Comuni senz'acqua

A causa di un incidente la condotta adduttrice principale in località San Martino di Colle Umberto ha subito un danno consistente: la tubatura è stata tranciata da un mezzo agricolo . Le squadre di Piave Servizi stanno sospendendo l'erogazione dell'acqua per intervenire: sono coinvolti i Comuni di Colle Umberto, Mareno, Codognè, Vazzola, Cordignano, Orsago, Gaiarine e parte di Fontanelle. Successivamente (nell'arco di un paio d'ore, verso le 18, con lo svuotamento del serbatoio) anche San Fior, San Vendemiano e Sarmede.

Seguiranno da parte di Piave servizi ulteriori aggiornamenti in merito ai lavori in corso e al ripristino del servizio; per ulteriori info sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi, numero verde di pronto intervento 800 590705.

AGGIORNAMENTO ORE 16.55 Aggiornamenti: è coinvolto anche il comune di Godega e più o meno dalle 18, insieme a San Fior, San Vendemiano, Sarmede lo saranno anche le frazioni Ogliano e Scomigo di Conegliano, probabilmente anche Cappella Maggiore. Le operazioni di riparazione termineranno presumibilmente in nottata, ma si attendono novità ulteriori.