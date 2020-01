Inquinamento dell'aria, controlli straordinari a Revine Lago e a Chiarano

L’Arpav del Veneto ha iniziato due campagne di monitoraggio dell’aria a Revine Lago e a Chiarano. Nei due Comuni della Marca sono stati installati due campionatori portatili. A Revine l’attività è iniziata l’8 gennaio e durerà 40 giorni, periodo rappresentativo per l’inverno. L’apparecchiatura si trova presso la scuola primaria di Santa Maria di Revine Lago e monitora le polveri PM10, gli idrocarburi policiclici aromatici, e benzene, toluene, etilbenzene, xileni. A Chiarano l’attività inizierà il 9 gennaio, durerà sempre quaranta giorni. L’apparecchiatura è installata in via Tabacchi a Fossalta Maggiore e controlla gli stessi inquinanti di Revine Lago cioè: polveri PM10, gli idrocarburi policiclici aromatici, e benzene, toluene,etilbenzene, xileni. Al termine delle rilevazioni e dopo le analisi di laboratorio, i risultati saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia.