Muore a 58 anni dopo una lunga malattia, i compaesani: «Non ti dimenticheremo»

Nervesa della Battaglia si è stretta in queste ore intorno al dolore della famiglia di Sergio Meneghetti, venuto a mancare lunedì 20 luglio, in ospedale a Castelfranco Veneto, per una grave malattia che lo ha stroncato a soli 58 anni.

Ex impiegato di un'impresa edile della zona, Sergio era un volto molto conosciuto in paese come testimoniano le decine di messaggi di affetto e cordoglio condivisi sui social nelle ultime ore. «Una grande persona nello spirito e nell'anima» lo ricorda un suo conoscente, «Impossibile dimenticare la tua risata, buon viaggio Sergio» il ricordo commosso di un altro amico. Malato ormai da tempo, Sergio ha sempre affrontato le sofferenze della malattia con serenità, coraggio e fede. Non era sposato ma a piangerlo oggi ci sono le sorelle, il fratello e soprattutto centinaia di amici e conoscenti incontrati in tutti gli anni vissuti a Nervesa. Il sindaco del paese, Fabio Vettori, lo ricorda con queste parole: «Sergio era una persona che non si dimentica facilmente: sapeva come farsi ben volere. Da tempo purtroppo non lo vedevo a causa della malattia che l'aveva colpito. Speravo non fosse così grave: quando ho saputo che era venuto a mancare sono rimasto senza parole. Il mio pensiero e tutta la mia vicinanza in questo momento va ai suoi familiari». Amava la vita Sergio: in estate era un habitué di Jesolo e in inverno amava sciare ad Alleghe e dintorni. Solo la malattia è riuscita a spegnere prima del tempo il suo entusiasmo contagioso. «Nervesa non ti dimenticherà» è stato il saluto commosso che i concittadini gli hanno dedicato. I funerali saranno celebrati mercoledì 22 luglio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Nervesa della Battaglia.