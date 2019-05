Strage di Capaci: a Montebelluna una giornata dedicata alla legalità

Una giornata all’insegna della legalità. E’ quanto è in programma per martedì prossimo a Montebelluna, quando oltre 300 ragazzi delle quarte e quinte degli Istituti superiori del territorio e alcune classi di terza media prenderanno parte al progetto “Educhiamo alla legalità” che nasce dalla consapevolezza che la scuola riveste un ruolo sempre più centrale nella diffusione tra i giovani della cultura della legalità e del valore della convivenza civile.

Una mattinata per riflettere ed approfondire il valore del rispetto della legge a pochi giorni dal 27mo anniversario della strage di Capaci in cui venne assassinato il giudice Giovanni Falcone, simbolo della lotta contro la mafia. La mattinata, che si svolgerà presso il Cinema Italia, sarà divisa in due parti: dalle 9.00 alle 10.45, nelle tre sale del cinema, in simultanea, sarà proiettato il film “La mafia uccide solo d’estate” del regista ed attore Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Seguiranno alle 10.45 i saluti del sindaco, Marzio Favero e delle autorità presenti e una lectio magistralis tenuta dal Procuratore capo della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa, impegnato nell'educare e sensibilizzare al rispetto della legge.

Spiega l’assessore Claudio Borgia: «Siamo alla terza iniziativa su questo tema che si pone come occasione per promuovere i valori civili alle generazioni più giovani, convinti che l’educazione rappresenti un punto di partenza per generare una comunità di cittadini onesti e per bene che opera all’insegna del senso civico. Come amministrazione da tempo lavoriamo sulla prevenzione per dare la possibilità ai ragazzi di capire fino in fondo quali comportamenti evitare. Oltre al film di Pif che presenta uno spaccato reale di quello che significa vivere in un contesto mafioso, quest’anno abbiamo scelto di dare la parola al Procuratore capo della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa. Per tutti noi è un onore oltre che un piacere averlo come relatore».