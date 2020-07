Positivo al virus in piscina: tutti negativi i tamponi fatti dall'Ulss 2

Aveva trascorso una delle ultime domeniche di giugno alle piscine comunali di Valdobbiadene ma, pochi giorni più tardi, è risultato positivo al Coronavirus e quella giornata in acqua ha fatto scattare il protocollo di sicurezza e i tamponi per i dipendenti e i cittadini presenti in vasca.

L'uomo è un 55enne residente nel distretto Asolo e impiegato alla Cementi rossi di Pederobba, risultato positivo al Covid-19 e frequentante la piscina di Valdobbiadene. Martedì 7 luglio l'Ulss 2 ha comunicato che i tamponi effettuati sui contatti residenti in provincia di Treviso hanno dato tutti esito negativo. Nel dettaglio l’Ulss 2 ha sottoposto a test: dieci persone che frequentavano con lui il corso di idrobike, due persone che avevano fatto una camminata in montagna con pranzo in baita insieme al 55enne e un collega di lavoro della Cementi rossi.

Altri tre compagni di corso in piscina e tre persone che hanno fatto la camminata in montagna, residenti nel Bellunese, sono stati sottoposti a tampone dall’Ulss 1. Le persone che sono andate in passeggiata con lui e il collega di lavoro, contatti stretti, resteranno in quarantena per altri 14 giorni. Per i compagni di corso in piscina, invece, la quarantena cesserà se anche i tre tamponi effettuati dall’Ulss 1 risulteranno negativi. Positivo ma asintomatico il 55enne era riuscito a entrare in piscina proprio perché i sintomi del Covid non erano stati rilevati dai macchinari della struttura. Nei primi giorni di luglio aveva lamentato mal di gola e qualche linea di febbre. Sottoposto al test del tampone è risultato positivo nella giornata di venerdì 3 luglio. Sabato 4 luglio i medici del servizio di Igiene e Sanità pubblica si erano recati alle piscine comunali di Valdobbiadene e avevano predisposto il piano di tamponi che si sono rivelati tutti negativi per i contatti in provincia di Treviso.