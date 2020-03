Ristorante dona porchetta agli "angeli" del reparto di microbiologia

Teglie di porchetta calda e appena tagliata consegnata agli "angeli" del reparto di microbiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Questo il dono consegnato, nelle scorse ore, da un ristorante trevigiano a chi combatte in prima linea contro il Coronavirus. Si tratta solo di uno dei molti omaggi che stanno giungendo da numerosi locali trevigiani in questi giorni: c'è chi regala pasti caldi, chi pizza o altri alimenti, ai reparti dell'ospedale trevigiano che sono maggiormente sotto pressione per l'emergenza. Un esempio del grande cuore degli imprenditori trevigiani, già molto provati in questi giorni dalla crisi economica provocata dalla pandemia che ha azzerato gli introiti di centinaia di attività nel solo capoluogo della Marca.

