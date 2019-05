Micele lascia la Marca: «La tragedia del Molinetto l'evento che più mi ha colpito»

Dopo cinque anni e mezzo di intenso lavoro al comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso, Nicola Micele lascia la guida dei pompieri trevigiani (incarico venne assunto il 2 gennaio 2014) per trasferirsi a Verona dove ricoprirà lo stesso ruolo. Proprio nella Marca Micele aveva iniziato la carriera, dal maggio 1995 fino al 2009, per poi trasferirsi a Roma e tornare a Treviso. Lunedì prossimo è fissato il passaggio di consegne a Giuseppe Lomoro, neocomandante che proviene da Ravenna. Tra i tanti interventi (6mila ogni anno, il 20% dei quali per incendi, ben 400 ogni estate per il solo maltempo) Micele ha ricordato, nel bilancio di un lustro al comando provinciale di via Santa Barbara, quello del 2 agosto 2014 a Refrontolo, per la tragedia del Molinetto della Croda.