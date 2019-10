Taglio del nastro per il parco giochi di via Paludetti

È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi di via Paludetti, nel quartiere San Giuseppe. Il parco rientra nel programma di riqualificazione delle giostrine e di costruzione di aree accessibili ai bambini che, in tre mesi, ha portato alla sistemazione di tutti i parchi comunali con un budget di circa 200 mila euro. In via Paludetti sono stati piantumati nuovi alberi, predisposta la recinzione (che verrà completata nelle prossime settimane con l’attivazione del servizio di guardiania) e posizionate le giostrine. La spesa complessiva è stata di 20 mila euro.

«Il sindaco aveva promesso sin dall’inizio del mandato una città a misura di bambino con aree giochi accessibili e sicure e stiamo lavorando in quella direzione», le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese. «Grazie alla sinergia fra Amministrazione e cittadini è stato possibile realizzare questo nuovo parco il cui nome verrà deciso con un mini concorso che vedrà protagoniste le scuole». «Questo parco giochi va sicuramente a migliorare il territorio offrendo un servizio ai bambini e anche ai genitori e ai nonni -afferma il sindaco Mario Conte- Si tratta di un’opera che si aggiunge a tanti altri piccoli interventi che danno risposte importanti ai cittadini».