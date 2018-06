The European Pink Floyd Show in tour al Teatro Eden di Treviso il 21 settembre

TREVISO Definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole, "la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd", i Big One arriveranno a Treviso il 21 settembre per far rivivere una vera e propria full immersion nelle atmosfere e nella musicalità della band che ha firmato una delle migliori pagine della musica rock. Il successo dello show sta nella ricerca maniacale degli strumenti originali e nell’attento studio delle partiture e dei concerti live, oltre che nell’evidente qualità espressiva e artistica della Band, che ha come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage. Questa perizia nell’esecuzione dei brani è accompagnata da una struttura tecnica (audio, luci e video) molto qualificata che sottolinea la cura per l’aspetto visivo, trasportando il pubblico nell’indimenticabile immaginario dei Pink Floyd.

Il gruppo musicale Big One, nella sua attuale formazione nasce a Verona nel 2005. La band ha raggiunto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull'universo floydiano, riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro spettacolo, The European Pink Floyd Show, è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio, dove a fine aprile del 2016 hanno registrato, per una serata nazionale organizzata dal più importante fan club dei Pink Floyd, un tutto esaurito presso la Musichalfromhallen in Tielt (Belgio). I Big One si sono esibiti in importanti festival e prestigiosi teatri nazionali realizzando anche CD e DVD live distribuiti in Italia e all'estero come il doppio CD e DVD “Live at Valle dei Templi” ad Agrigento nel 2006, oppure il DVD “The Wall Anniversary” registrato nel 2009 al Teatro Romano di Verona. Il brano Comfortably Numb estratto dal DVD registrato in Sicilia ha superato le 460.000 visualizzazioni su YouTube.

Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese quali The Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, ecc., fino alle produzioni più recenti come The Endless River. I Big One possono vantare al loro attivo esibizioni nei più prestigiosi teatri italiani, dal Gran Teatro Geox di Padova, Teatro Politeama a Genova, Arena di Cremona, PalaCreberg di Bergamo, ObiHall a Firenze, Teatro Romano di Verona, al Palaghiaccio di Aosta, Teatro Celebrazioni di Bologna, Teatro Colosseo di Torino ecc., tra cui anche il prestigioso Blue Note di Milano, vero tempio della musica internazionale nel quale dal 2007 sono ospiti fissi due volte allʼanno.