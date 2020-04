La fragranza che veste perfettamente la tua pelle

Trovare il profumo che ti caratterizzi e ti vesta perfettamente, può essere come trovare il compagno perfetto. E se trovi questa ‘anima gemella’ nel modo giusto, può far parte della tua vita per sempre. Scegliere il tuo complemento aromatico, può essere un compito scoraggiante. È qualcosa che una donna indosserà quotidianamente e forse anche per il resto della sua vita.

Segui questi consigli per trovare il tuo profumo ideale, che aiuteranno a navigare facilmente tra gli espositori in profumeria.

Prima regola personalità



Desideri che la fragranza che scegli, catturi perfettamente la tua essenza e abbia un profumo sorprendente per tutti quelli che ti circondano. La tua persona, incluso il tuo stile, profilo di moda e le cose che ti piace fare, possono aiutarti a determinare quale profumo si adatti meglio alla tua personalità. Quindi se stai cercando una fragranza femminile e sei un tipo romantico, cerca qualcosa con note floreali. Qualcosa di strano ti fa girare lo stomaco? Cerca qualcosa con note fresche e acidule. Annusare dalla bottiglia o una striscia di tester del profumo non sarà sufficiente, né semplicemente sentirlo su un'altra persona. "Nella ricerca di quel profumo caratteristico, assicurati di annusarlo sulla tua pelle, testandolo con il tuo ph naturale, sicuramente potrebbe non avere lo stesso odore annusato su di un’altra persona.

Lascia che si sviluppi la fragranza

Il modo migliore per vedere se un profumo è effettivamente un buon profumo, è testarlo in ambienti diversi. Si consiglia di trovare un campione e testarlo, per vedere come evolve nel corso della giornata. Quindi porta la tua fragranza ‘in giro’ per 24h e capirai a fine giornata, se realmente è quella la fragranza che vuoi ti accompagni.

Prenditi il ​​tuo tempo

Scegliere la propria fragranza richiede tempo, sii comunque aperto a feedback e suggerimenti, ascolta il parere del compagno e degli amici, saranno loro a farti trovare la quadra. Del resto il tuo profumo, lo indossi p stessa, per la sensazione che ne trai che, spesso è indotta dalle reazioni che capti dagli altri, quando sei fuori nella tua quotidianità.

Consigli veloci:

Qual è il modo corretto di applicare il profumo?

Applica il profumo sui punti in cui la pelle è più sottile e calda, fungerà da diffusore naturale e calda, come polso, collo, polsi, inguine, caviglie, piedi e gomiti interni. Se spruzzi sui polsi e li strofini insieme, l'attrito creerà calore, che cambia il profumo.

Quando cambiare?

Gli odori evocano ricordi, quindi potresti pensare di cambiare profumo se si allinea con un ricordo o un evento triste. Il cambio di stagione, è un buon momento perché la fragranza viene spesso indossata come esaltatore di umore. Può essere divertente cambiarlo in importanti traguardi della vita, come il giorno del tuo matrimonio.

Cosa puoi fare per il perdurare del profumo?

Puoi preparare la pelle al profumo, facendo una doccia prima dell'applicazione, in modo che la pelle possa trattenere l'umidità.