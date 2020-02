I cinque passi per la felicità

La ricerca, ha dimostrato che molte delle abitudini, intraprese dalle persone felici, sono un comune denominatore stimolante che le lega. Usa questo piano d'azione in 5 passaggi, per eliminare la negatività dalla tua vita e migliorare la tua felicità nella vita di tutti i giorni.

Resta fuori dai social media

Il confronto con gli altri sui social media, può avere un'influenza potenzialmente negativa sulla tua autostima. I social media, tendono a distorcere le informazioni, offrendo alle persone una piattaforma per mostrare ciò che hanno e trascurando di mostrare ciò che non hanno. Se ti viene costantemente ricordato ciò che non hai, misurandoti contro gli altri, è possibile che questo possa impedire e minare la tua felicità.

Prendi l'abitudine di stare fuori dai social media, per almeno un giorno alla settimana. Usa quelle 24 ore per separarti dalle emozioni che provi, quando ti paragoni agli altri e disintossica la tua mente. Nel tempo, questo può aiutarti a riacquistare il tuo senso del sé.

Non parlare negativamente di altri

La negatività, crea un ambiente tossico che può compromettere gravemente il tuo umore. Un flusso sano di serotonina, uno degli ormoni della felicità responsabili del buon umore, può aiutare a mantenere una visione positiva della vita. Ciò che potresti non capire, è che la negatività può essere abbastanza forte, da far precipitare la tua felicità.

Aggiungi positività alla tua vita, dispensando almeno un complimento al giorno. Notando il bene nelle persone, piuttosto che il male, puoi concentrare i tuoi sforzi sul raggiungimento della felicità e della soddisfazione.

Gratificati

Il confronto con ideali non realistici o superflui, può incoraggiare una disposizione infelice. È scientificamente provato che esprimere gratitudine, influisce sulla felicità del 25%. Inviati un'email per una cosa per cui sei grato, ogni giorno. Salva tutte le e-mail in una cartella, in modo da potervi accedere ogni qualvolta ti senti infelice; questo ricorderà a te stesso, tutto ciò che hai e apprezzarlo.

Trova il tempo per te stesso dicendo No

A volte è difficile dire di no agli altri, perché vogliamo aiutarli a essere felici. Tuttavia, se perdi la tua felicità per gli altri, potrebbe iniziare a sentire che ti stanno consumando la vita. Inizia a risolvere questo dilemma, dicendo di no agli altri e prenditi del tempo per te stesso, almeno due volte a settimana. Anche se all'inizio può sembrare difficile, devi ricordare che è importante stabilire delle priorità, almeno in alcune occasioni.

Chiedi scusa

Dire scusa, è una delle cose più difficili da fare, soprattutto quando ritieni che non sia meritato. Tuttavia, trattenere i rancori verso le persone, può esaurire completamente la tua energia. Più a lungo aspetti e rimugini sulla negatività, peggio ti sentirai.

Inizia scusandoti oggi. Non è mai troppo tardi per riparare un'amicizia con una persona cara! Una volta che lo farai, ti renderai conto di quale immenso impatto, può avere sulla tua felicità.

Torna in pista e trova la felicità che meriti!