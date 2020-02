Il vino rosso: benefici e virtù

Il vino rosso, è prodotto dalla fermentazione di uve intere di colore scuro. Alcune delle varianti più comuni di vino rosso sono Shiraz, Merlot, Pinot nero, Zinfandel e Cabernet sauvignon. La quantità di alcol in esso, varia di solito tra il 12% e il 15%.

Il vino rosso, è ricco di potenti antiossidanti e composti vegetali come resveratrolo, epicatechina e catechina. Quando si beve questo vino in quantità consentite, si ottengono vari tipi di benefici per la salute. Questi antiossidanti, riducono il danno ossidativo all'interno del corpo. Bere vino rosso aiuta a prevenire i disturbi cardiaci e il cancro. Tuttavia, la quantità di resveratrolo nel vino rosso, è molto bassa. Per ottenere i benefici di cui sopra, sarebbe necessario consumare vino rosso in grandi quantità; ovviamente l’eccesso sortirebbe un effetto contrario e far soffrire gli organi, per via del tasso alcolico. Si consiglia pertanto di consumare resveratrolo sotto forma di integratori rispetto alla forma di vino rosso.

Qual è il limite di ‘sicurezza’?

La quantità consentita di vino rosso, è di 1 calice ogni giorno per le donne e 2 al giorno per gli uomini.

Benefici per la salute

Vi è una prova scientifica che il vino rosso offre immensi benefici per la salute di una persona. Ciò è dovuto al potente composto vegetale "Resveratrol", presente in esso. Questo composto, combatte funghi e batteri e protegge dalle dannose radiazioni ultraviolette del sole. Oltre a questi, ci sono innumerevoli benefici per la salute del consumo di resveratrolo, vediamone alcuni:

1. Il vino rosso aumenta la salute del cuore

Il resveratrolo, può migliorare la salute del cuore in vari modi. Colpisce positivamente il microbioma intestinale e riduce le possibilità di disturbi cardiaci.

2. Aumenta gli acidi grassi Omega-3

Il vino rosso, contiene meno quantità di alcol ed è ricco di acidi grassi omega-3. Questi acidi, riducono le possibilità di insorgenza di disturbi cardiaci. Il consumo regolare e moderato di vino rosso, porta ad un aumento dei livelli di acidi grassi, necessari ad una vita salutare.

3. Riduce le possibilità del diabete di tipo 2

Il vino rosso, aiuta a ridurre il rischio cardiometabolico. L'etanolo presente in questo vino svolge un ruolo fondamentale nel metabolizzare il glucosio.

4. Stato salutare dei vasi sanguigni e pressione sanguigna gestita

Il vino rosso, contiene procianidine che si trovano in questo nettare rosso. In questo modo, aiuta a mantenere sani i vasi sanguigni. Molte persone credono che questa bevanda rilassi e abbassi anche i livelli pressori ematici.

5. Protegge il cervello dall'ictus

Il resveratrolo, aiuta a proteggere efficacemente il cervello dall'ictus. Porta ad un aumento delle quantità di enzima eme ossigenasi nel corpo. Questo enzima protegge il sistema nervoso centrale dall'ictus.

6. Previene la cecità degenerativa

La degenerazione maculare soggetta all'età e la retinopatia diabetica, sono le principali ragioni alla base della cecità nelle persone di età superiore ai cinquant'anni. Il resveratrolo, previene la perdita della vista, grazie all’incremento di vasi sanguigni, nell’area oculare.

7. Previene il cancro al colon

Un dosaggio elevato di resveratrolo, può ridurre della metà le dimensioni dei tumori intestinali e persino ridurre le dimensioni del tumore del 25%. Tuttavia, l'alcol è una delle principali cause di cancro. Pertanto, qualsiasi vantaggio che si ottiene dal resveratrolo, supererà l'impatto negativo dell'alcol.

8. Salva dal cancro al seno

L'assunzione regolare, della maggior parte delle bevande alcoliche aumenta le possibilità di cancro al seno in una persona. Il vino rosso, rispetto ad altre bevande alcoliche, possiede tante caratteristiche che lo annoverano come la scelta migliore, seppur alcolica. Ciò è dovuto alle sostanze chimiche presenti nelle bucce e nei semi.

Inoltre, gli inibitori dell'aromatasi presenti nel vino rosso, hanno dimostrato di abbassare i livelli di estrogeni e aumentare i livelli di testosterone nelle donne adulte. Quindi, nell’ambito della prevenzione del cancro al seno, è particolarmente indicato per donne, bere un buon bicchiere di vino rosso al pasto.

9. Migliora il funzionamento polmonare ed elimina il cancro ai polmoni

Il vino rosso a basso dosaggio, migliora la funzionalità dei polmoni nel corpo. Mantenendo i polmoni nello stato migliore, impedisce il cancro polmonare di proliferare, inibendo la propagazione delle cellule cancerose.

10. Ti rende immune al cancro alla prostata

Con moderati livelli di vino rosso, è stata osservata una riduzione delle possibilità di identificazione di cancro alla prostata. Questi benefici possono essere notati quando si consumano, da 4 a 7 bicchieri di vino rosso a settimana.

11. Previene la demenza

Il consumo moderato di vino rosso riduce le probabilità di sviluppare demenza. Secondo lo studio condotto in 19 paesi, è stato riscontrato che il vino rosso riduce sostanzialmente le possibilità di demenza, tra le persone che hanno consumato vino rosso regolarmente e moderatamente. L'elemento chiave "resveratrolo" nel vino rosso, riduce l'adesività delle piastrine nel sangue. Quando assumi vino rosso, i vasi sanguigni si dilatano e lo rendono flessibile. Il vino rosso, promuove un flusso costante e regolare di sangue al cervello.

12. Allevia da scottature

I dannosi raggi ultravioletti del sole, causano danni alla pelle. Il vino rosso, viene prodotto usando la buccia dell'uva rossa che contiene immensi antiossidanti. Protegge la pelle da ogni tipo di impatto dannoso della luce UV, ottenuta dal sole.

Una persona che beve vino rosso, ha la migliore capacità di combattere i rischi associati ai raggi UV. Quando questi raggi toccano la pelle umana, si innescano le specie reattive dell'ossigeno (ROS), radicali liberi a maggior diffusione. Questa azione, ossida il DNA, i grassi ed eccita altri enzimi, che danneggiano le cellule della pelle.Sia l'uva rossa che il vino rosso, contengono flavonoidi. Ostacolano lo sviluppo del “ROS” nelle cellule della pelle nuda e sensibile alla luce solare. Al posto di consumare più vino, i ricercatori consigliano di includere l'uva nella dieta, per proteggere dai raggi solari dannosi.

Precauzioni sul consumo di vino rosso

Il consumo, può comportare molti benefici terapeutici per una persona. Poiché tutto ciò che viene fatto in eccesso è dannoso, il concetto è valido anche per il vino rosso. Quando bevi in ​​quantità più che ammissibili, potresti incorrere e sottoporti a determinati rischi:

Depressione

Dipendenza

Problemi di salute mentale

Dipendenza

Aritmie

Cardiomiopatia

Ipertensione Fegato grasso

Ictus

Epatite alcolica

Diversi tipi di tumori

Cirrosi

Pancreatite

La maggior parte delle malattie gravi, deriva dal consumo eccessivo di alcol. Secondo gli scienziati, esiste una connessione diretta tra l'eccesso di alcol e l'alto rischio di melanoma aggressivo. In tutto il mondo, circa il 3,6% di una varietà di tumori, è accreditato all'alcol. A causa di questi effetti collaterali, gli esperti di salute consigliano alle persone di diventare più in forma e più in salute.

Concludendo

Il vino rosso, contiene diversi antiossidanti benefici e ha un impatto molto positivo sul corpo. Tuttavia, bere vino rosso per ottenere i suoi benefici non è consigliato, in quanto il consumo di alcol comporta una propria quota di rischi. Altresì, bere occasionalmente vino rosso in quantità moderata, non provoca danni. L'assunzione di resveratrolo come integratore, è il modo più vantaggioso per ottenerne i benefici.

Prosit!

