Bruciore di stomaco, reflusso acido e GERD in gravidanza

La maggior parte delle donne in gravidanza ha sintomi di malattia da reflusso gastroesofageo (GERD), in particolare bruciore di stomaco. Questi sintomi, possono manifestarsi in qualsiasi momento durante la gravidanza e spesso peggiorano durante la gestazione. Il bruciore di stomaco, è comune quando si è in attesa, questo perché gli ormoni rallentano il sistema digestivo, i muscoli che spingono il cibo giù nell'esofago, si muovono più lentamente e perché, mentre l'utero cresce, spinge sullo stomaco. Questo, a volte, può forzare l'acido dello stomaco su nell'esofago.I sintomi sono comuni, ma raramente causano complicazioni, come l'infiammazione dell'esofago (esofagite). Il più delle volte, i sintomi del bruciore di stomaco, migliorano dopo la nascita del bambino.

Quali sono le cause bruciore di stomaco durante la gravidanza?

Durante la normale digestione, il cibo viaggia nell'esofago (il condotto tra la bocca e lo stomaco), attraverso una valvola muscolare, chiamato cardias e nello stomaco. Il cardias fa parte della porta, tra il tuo esofago e il tuo stomaco, la quale si apre, per consentire il passaggio del cibo e si chiude per impedire agli acidi dello stomaco, di risalire. Quando hai bruciore di stomaco o reflusso acido, il cardias si rilassa abbastanza da consentire all'acido dello stomaco, di salire nell'esofago. Ciò può causare dolore e bruciore nell'area del torace. Durante la gravidanza, i cambiamenti ormonali possono consentire ai muscoli dell'esofago, incluso la valvola, di rilassarsi più frequentemente. Il risultato è che più acidi possono filtrare, in particolare quando si è sdraiati o dopo aver mangiato un pasto abbondante. Inoltre, man mano che il feto cresce durante il secondo e il terzo trimestre e l'utero si espande per adattarsi a tale crescita, lo stomaco è più sotto pressione. Ciò può anche comportare il ritorno di cibo e acido nell'esofago. Il trattamento per le donne in gravidanza con GERD, è lo stesso trattamento che si ha per altre persone che me soffrono. Si concentra innanzitutto sui cambiamenti nello stile di vita e sui farmaci senza prescrizione medica. Ecco alcune cose da provare:

Quali farmaci sono sicuri da assumere durante la gravidanza?

Gli antiacidi da banco come Tums , Rolaids e Maalox, possono aiutarti a far fronte a occasionali sintomi di bruciore di stomaco. Quelle fatte di carbonato di calcio o magnesio sono buone opzioni. Tuttavia, potrebbe essere meglio evitare il magnesio durante l'ultimo trimestre di gravidanza. Il magnesio potrebbe interferire con le contrazioni durante il travaglio. La maggior parte dei medici consiglia di evitare antiacidi che contengono alti livelli di sodio. Questi antiacidi possono portare a un accumulo di liquido nei tessuti. Dovresti anche evitare qualsiasi antiacido che elenchi l'alluminio sull'etichetta, come in "idrossido di alluminio" o "carbonato di alluminio". Questi antiacidi possono portare a costipazione. Infine, stai alla larga da farmaci come Alka-Seltzer che possono contenere aspirina. Chiedi al tuo medico l'opzione migliore, potrebbe essere necessario un trattamento più efficace.Fai attenzione quando prendi medicinali antiacidi da banco, molte di queste medicine contengono aspirina e durante la gravidanza, non é consigliabile assumere aspirina o medicinali affini contenenti aspirina a meno che il medico non ne dia indicazione specifica.

Posso apportare cambiamenti nello stile di vita che aiutano a fermarlo?

Le abitudini di vita che possono ridurre il bruciore di stomaco, sono spesso i metodi più sicuri per madre e bambino. I seguenti suggerimenti possono aiutare ad alleviare il bruciore di stomaco: 1. Mangia pasti più piccoli e più frequentemente ed evita di bere mentre mangi (bevi acqua tra i pasti invece).

2. Mangia lentamente e mastica accuratamente ogni boccone.

3. Evita di mangiare qualche ora prima di andare a letto.

4. Evita cibi e bevande che scatenano il bruciore di stomaco ( I colpevoli tipici includono cioccolato, cibi grassi, cibi piccanti, cibi acidi come agrumi e prodotti a base di pomodoro, bevande gassate e caffeina).

5. Resta in piedi per almeno un'ora dopo un pasto.

6. Una piacevole passeggiata può anche favorire la digestione.

7. Indossa abiti comodi piuttosto che aderenti.

8. Mantenere un peso sano .

9. Usa cuscini o zeppe per sollevare la parte superiore del corpo durante il sonno.

10. Dormi sul lato sinistro (sdraiata sul lato destro, posizionerài lo stomaco più in alto dell'esofago, il che può provocare bruciore di stomaco).

11. Masticare un pezzo di gomma senza zucchero, dopo i pasti, perché l'aumento della saliva, può neutralizzare qualsiasi acido che risale nell'esofago.

12. Mangia yogurt o bevi un bicchiere di latte per placare i sintomi, una volta che iniziano.

13. Bevi del miele nel tè di camomilla o in un bicchiere di latte caldo.

14. Se hai sintomi di notte, solleva la testata del letto da 15 cm a 20 cm, posizionando la struttura su blocchi o posizionando un cuneo di schiuma sotto la testata del materasso. (L'aggiunta di cuscini extra non funziona.)Le opzioni di medicina alternativa includono tecniche di agopuntura e rilassamento, come il rilassamento muscolare progressivo , lo yoga o l'immaginazione guidata. Verificare sempre con il proprio medico prima di provare nuovi trattamenti. Se sei preoccupato per gli effetti del reflusso, del bruciore/ dolore e dei farmaci, assicurati di parlare con il tuo medico. I medici possono aiutarti a controllare i sintomi mantenendo al sicuro il nascituro.



