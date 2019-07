Dolori muscolo-scheletrici:i rimedi naturali per sconfiggerli

La vita sedentaria, passare molte ore al computer in ufficio o a casa, trascorrere ore interminabili imbottigliati nel traffico chini sul volante, la postura scorretta, sono atteggiamenti che generano e condizionano la nostra vita.

Spesso questi dolori diventano cronici, ed entrano a far parte nella nostra quotidianità. Spesso sono erroneamente trascurati, e sono frequentemente e con eccessiva leggerezza, " sedati" con farmaci apparentemente innocui e sempre disponibili in ogni casa (ibuprofene o paracetamolo).

Per curare piccoli dolori articolari, emicranee conseguenti e persistenti e tutto ciò che consegue a uno stile di vita stressante, non esistono solo i farmaci da banco, ma anche efficaci metodi naturali utili alla causa.

Perché dunque non integrare nella routine quotidiana questi metodi?

Il nuovo approccio, può diventare un serio aiuto anche sul piano umorale e mentale, che sicuramente è "disturbato" da questi stati cronici.

Statistiche:

Il dolore muscolo-scheletrico è un problema per la maggior parte della popolazione.

Nei Paesi industrializzati, il cosiddetto mal di schiena, ad esempio, colpisce circa il 97% degli adulti, 6 su 10 ogni settimana.

Il mal di schiena è una presenza fissa, con ripercussioni sulla vita personale, lavorativa e sull'economia.Secondo la Global Pain Index di Gsk (indagine promossa su oltre 19 mila persone in 32 Paesi da Gsk Consumer Healthcare), certifica che é la causa più rilevante d’infermità lavorativa e di disabilità sotto i 45 anni; soffrire dunque di mal di schiena e al collo può diventare, se trascurate o ignorate, invalidante.

6 metodi da provare

Dai trattamenti fai da te, nel comfort di casa propria, agli esercizi per alleviare il dolore, all’uso d’impacchi e creme di origine naturale, può diventare il nuovo (e giusto) e sicuramente più sano, approccio al problema, e sicuramente un ripristino al sicuro scadimento della qualità della vita.

Il forte dolore a schiena e collo diventa a fine giornata ingestibile, sia nei giovani, ma anche purtroppo durante l’invecchiamento, dove la troppa pressione spinale su un disco può causare il rigonfiamento e la pressione sul nervo, provocando l’infiammazione del nervo stesso e conseguentemente accusare un forte dolore permanente.

Capsaicina

Per alleviare il dolore alla schiena e al collo, può essere un valido alleato l’utilizzo di una crema alla capsaicina che è lo stesso ingrediente che dona ai peperoncini il loro piccante (probabilmente si avvertirà una sensazione di bruciore).

Strofinare la crema curativa sul collo e sui muscoli della schiena può conferire un sollievo, e, applicandola tre volte al giorno per due settimane può diventare un alleato imprescindibile, adatta a qualsiasi dolore cronico.

In alternativa, la versione spray alla capsaicina, può essere funzionale a fermare il mal di testa in pochi minuti.

Vitamina B12

La vitamina B12 può aiutare a ridurre il dolore poiché è essenziale per la funzione neurologica; una carenza di questo nutriente essenziale, infatti, può portare a una sindrome del dolore cronico (ricerca del 2015 dell'American Academy of Neurology).

Provare a integrare la nostra dieta con più vitamina B12, consumando ad esempio fegato,

frutti di mare, cereali, tonno, merluzzo, pesce azzurro, potrebbe essere funzionale nel liberarvi dal vostro problema.

Boswellia