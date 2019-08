La provocazione dello street artist: «Murales gratis con la faccia di Salvini su richiesta»

"Salvini diabolico": il murales comparso nei giorni scorsi in zona Ponte della Gobba a Treviso era stato cancellato poche ore dopo la sua realizzazione ma, nonostante questo, la sua eco mediatica sta continuando a far discutere molte persone.

Tra di loro c'è anche l'artista trevigiano Manuel Giacometti che, prendendo ironicamente spunto dalle parole del Ministro dell'Interno («Che vadano a casa loro a fare questi dipinti»), ha avuto l'idea provocatoria di realizzare, per chi glielo chiederà, un murales satirico con il volto di Salvini sulle pareti di chiunque sia disposto a farsi "dipingere" il Ministro dell'Interno in un muro di sua proprietà. L'artista ha annunciato che realizzerà gratuitamente l'opera per gli eventuali committenti. «In questo modo - conclude Giacometti - nessuno potrà prendersi il lusso di cancellare l'arte dai muri, come successo nei giorni scorsi». Una nuova polemica pronta a riaccendere di nuovo il caso sul murales cancellato.