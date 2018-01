Tour d'addio di Elio e le Storie Tese, nella Marca l'ultimo concerto assoluto

CONEGLIANO E' ufficiale: gli Elii torneranno nella Marca trevigiana...e questa volta parrebbe essere davvero per l'ultima volta. Dopo aver annunciato a più riprese il termine della loro carriera musicale - quantomeno come gruppo - gli Elio e le Storie Tese hanno svelato in questi giorni una nuova data. La band milanese sbarcherà il 25 Maggio alla Zoppas Arena di Conegliano e a quanto pare sarà - almeno per il momento - l'ultima data assoluta del gruppo.

"Ciao Veneto". Così il 25 agosto scorso Elio, al secolo Stefano Belisari, aveva salutato il suo pubblico all'AMA Festival di Asolo, in quella che doveva essere l'ultima tappa veneta di sempre della band. Poi l'annuncio del vero "Tour d'Addio" e in queste ultime ore anche la notizia del loro ritorno per la quarta volta sul palco di Sanremo dove presenteranno il loro ultimo prodotto discografico che addolcisce la pillola dell'addio: il brano in gara si chiama "Arrivedorci". Manco a dirlo...dirige l'orchestra Peppe Vessicchio. Nella serata dedicata ai duetti gli Elii ospiteranno poi sul palco i Neri per Caso. Dai riflettori dell'Ariston a quelli della Zoppas Arena di Conegliano. Sarà davvero l'ultimissimo saluto degli Elio e le Storie Tese?