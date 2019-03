La mostra dedicata al festival di Woodstock fa il pieno di visitatori nel weekend

La mostra "Woodstock: Freedom", nel primo weekend di marzo, ha portato ad Asolo oltre 450 visitatori negli spazi del museo e della Torre Civica nel meraviglioso borgo trevigiano.

Dopo l'inaugurazione c'era stata grande attesa per uno straordinario percorso che abbraccia cinema, musica e arte per rivivere un periodo rivoluzionario che ha cambiato la vita di un’intera generazione di giovani esattamente 50 anni fa: era infatti il 5 agosto 1969 quando 500 mila ragazzi si riunirono per tre giorni a Woodstock, nella contea di New York, per celebrare la pace, la libertà e il rock&roll, nel pieno della cultura hippie. Curata da Matteo Vanzan, la mostra raccoglie – oltre a film, fotografie, dischi in vinile – anche le opere degli artisti che hanno fatto la rivoluzione della pittura degli anni ’60, con nomi come Mario Schifano, Robert Indiana e Andy Warhol.