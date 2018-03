Veneto nella morsa del maltempo: aumenta il rischio valanghe in montagna

TREVISO Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato, a partire dalle ore 15 di oggi la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza.

Secondo gli esperti, negli ultimi giorni il manto nevoso si è notevolmente riscaldato e ha diminuito il suo consolidamento, specie nella fascia compresa fra i 1600 e i 2200 metri. Proprio questa sarà la zona più a rischio nelle prossime ore per una serie di possibili distacchi di valanghe di superficie e localmente anche di fondo lungo i pendii ripidi in tutte le esposizioni e lungo anche piccoli versanti. Il pericolo valanghe diventa marcato oltre i 1600-1800 metri e durerà anche per tutta la giornata di domani. In pianura invece continuerà a piovere. Per il momento però non sembra esserci alcun pericolo per il livello dei fiumi o il rischio di possibili allagamenti nella nostra provincia.